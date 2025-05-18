Глава Роспотребнадзора дала рекомендации россиянам для отпуска

Посещение зарубежных стран в период отпусков несет многие риски. Необходимо употреблять безопасную еду и воду, использовать лед, в качестве которого есть уверенность, а также пользоваться репеллентами в южных странах, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Человек должен помнить о всех рисках, которые его окружают, не расслабляться до такой степени, чтобы забыть о том, что он уязвим. <...> Если мы говорим о группе кишечных инфекций, таких как ротавирус, норовирус, холера, брюшной тиф, то мерами профилактики будут чистые руки, безопасная вода, термически обработанная еда, хорошо промытые овощи и фрукты, и очень аккуратно со льдом. Когда вы используете лед, вы никогда не знаете, из какой воды он приготовлен. Поэтому я бы не советовала активно использовать лед там, где вы не уверены в качестве исходной воды", - сказала она.

Глава надзорного ведомства пояснила, что во многих странах регистрируется менингококковая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Кроме того, в южном полушарии начинается сезон гриппа.

"Если мы говорим об инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем, то это чистые руки, чистые гаджеты, это маска. И стесняться здесь не нужно. В разных странах люди часто носят маску и это очень справедливо, человек заботится о своем здоровье", - посоветовала Попова.

По ее словам, еще одна группа инфекций, которые представляют большую опасность для здоровья человека - трансмиссивные, передающиеся через укусы насекомых. Среди таких заболеваний можно выделить лихорадки Оропуш, Эбола, денге, Зика, крымскую геморрагическую лихорадку, малярию и другие. "Главная задача - не дать насекомому напасть на себя. Нужно закрыть кожные покровы и использовать репелленты. Нужно иметь в виду, что так как возбудители заболеваний разные, так и насекомые имеют разные пристрастия в разных странах. Поэтому, приехав в страну, можно попросить рекомендации о том, что эффективно действует против тех насекомых, которые могут нанести вред. Несложные правила, но очень важно их соблюдать, чтобы отпуск провести хорошо, сохранить свое здоровье и ничего не привезти в родную страну", - подытожила Попова.