Стало известно удивившее Михаила Ефремова после освобождения изменение в России

Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые высказался о своем отце после его освобождения из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

По его словам, артиста удивило обилие китайских автомобилей на дорогах, а также то, что Юра Борисов сыграл Пушкина. Сейчас 61-летний Ефремов занимается своим здоровьем, добавил сын.

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Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось. 9 апреля 2025 года артист вышел из исправительной колонии в Белгородской области.

В одном из первых комментариев после условно-досрочного освобождения (УДО) Ефремов пообещал журналистам не садиться за руль и вообще держаться подальше от автомобилей.