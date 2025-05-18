В РФ набирает популярность поливоркинг

На рынке занятости в России всё чаще наблюдается тенденция к поливоркингу. Специалисты сочетают несколько совершенно различных должностей и мест трудоустройства, стремясь увеличить доходы и расширить профессиональные компетенции.

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Почему эта модель становится востребованной, таит ли она угрозы для профессионалов и компаний, а также насколько финансово оправдана мультизанятость, рассказала в интервью «Газете.Ru» Камилла Столповских, HR-директор платформы для безопасного сотрудничества с фрилансерами.

Хотя понятие «поливоркинг» вошло в обиход не так давно, в российской практике оно существует годы. Практически каждому доводилось слышать расхожее выражение: «в такси я работаю для души, а так у меня свой бизнес». В этой фразе заключена суть явления — синтез противоположных сфер деятельности ради финансовой выгоды, снижения эмоционального напряжения и преодоления монотонности.

С распространением дистанционной работы и фриланса поливоркинг пережил ренессанс — профессионалы осваивают параллельно несколько ролей, чтобы ускорить выбор карьерного пути, минимизировать риски выгорания в одной должности или обеспечить стабильный заработок в период экономической нестабильности. Для некоторых такой формат превратился в философию жизни, чему способствует его связь с гиг-экономикой.

«Поливоркинг ассоциируется со свободой и движением – с тем, что особенно ценит молодое поколение. С приходом гибридных и удалённых форматов занятости специалисты могут гибко управлять видами работы и графиком, а также адаптировать их под свои профессиональные интересы. А значит, зачем терять время и последовательно «пробовать себя» в разных сферах, если можно одновременно быть и графическим дизайнером, и программистом – в штате или на фрилансе, а в свободное время – развозить заказы в качестве курьера?», — комментирует эксперт.

Однако возникает резонный вопрос: не скрывает ли подобная занятость рисков для самого работника? Тревоги обоснованы — часть компаний до сих пор скептически воспринимают поливоркеров.

Во-первых, бытует миф о поверхностном отношении таких сотрудников к обязанностям и их низкой квалификации. Реальность же демонстрирует обратное: мультизанятые специалисты часто обладают глубокой экспертизой в смежных областях, что помогает находить нестандартные решения. Кроме того, их отличают развитые гибкие навыки: умение выстраивать диалог с нанимателями, клиентами и коллегами.

Во-вторых, бизнес беспокоит неопределённость: как гарантировать, что работник не сорвет сроки из-за параллельных проектов? Решение кроется в детализированном оформлении договоров с чёткими условиями сотрудничества — сроками, оплатой, а при необходимости и временными рамками.

Отдельное внимание требует налоговая сторона, особенно при работе с фрилансерами. Ошибки в документах или просроченные платежи грозят штрафами, поэтому обеим сторонам стоит привлекать профильных юристов или использовать специализированные сервисы.

Что касается доходов, здесь нет универсальных цифр. Заработок может варьироваться от 200 до 300 тысяч рублей и выше, зависимо от амбиций специалиста и отлаженности процессов взаимодействия с заказчиками.