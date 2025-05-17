Беглов показал, как сносят незаконные постройки на Апраксином дворе

В Санкт-Петербурге на вещевом рынке Апраксин двор продолжают сносить незаконные постройки. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор города Александр Беглов.

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По его словам, земельный участок в центре города постепенно приводят в порядок.

«За последние полгода составлено более 200 протоколов и изъято товара на сумму более 10 миллионов рублей», — сообщил глава города.

Он пообещал, что нарушители будут наказаны.

Прошлой осенью сотрудники правоохранительных органов провели профилактический рейд на рынке Апраксин двор. В ходе мероприятий стражи порядка проверили более 120 человек, среди которых было около 80 иностранцев. Почти у 20 мигрантов обнаружили нарушения. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Кроме того, на территории рынка выявили девять граждан призывного возраста — им вручили повестки. В ходе рейда полицейские проверили и автомобили. Там обнаружили 38 коробок контрафактной красной икры.