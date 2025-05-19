Координатор «Русской общины» не смог ответить на вопросы по истории России для мигрантов

Координатор «Русской общины» в Екатеринбурге Игорь Черноскутов провалился на вопросах по истории России. Видеозапись с его участием опубликовал Telegram-канал «Расстрига».

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На записи активисту задают ряд вопросов — как утверждается, они вошли в тест на знание российской истории, который сдают мигранты. Так, на вопрос «в каком веке русские земли объединились вокруг Москвы?» Черноскутов ответил «в 10-11 веке». При этом исследователями первым упоминанием о Москве считается 1147 год.

Затем координатору «Русской общины» предложили назвать годы Первой мировой войны. «Это с Наполеоном, правильно?» — уточнил активист и назвал 1912 год. При этом Черноскутов верно назвал год начала Первой русской революции, которую автор вопроса назвал «Первой российской».

При этом из ролика непонятно, были ли Черноскутову предоставлены возможные варианты ответов, которые предусматривает формат тестирования.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога признался в неоднозначном отношении к «Русской общине». Полпред заявил, что не всегда понимает акции объединения, а проблему мигрантов назвал раздутой.