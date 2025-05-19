В Сочи прошел первый Международный книжный фестиваль

Стать хорошим читателем и пообщаться с писателями можно было на первом Международном книжном фестивале "Литературный Сочи". В нем приняли участие около 50 книгоиздателей. В их числе писатели из России, Сербии, Чехии, Абхазии, Киргизии и Беларуси.

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Президент Российского книжного союза Сергей Степашин написал в приветственной телеграмме: "Книжная культура является мощным рычагом социально-экономического развития. Уверен, что проведение Международного книжного фестиваля "Литературный Сочи" будет способствовать повышению уровня чтения и грамотности жителей регионов".

- Этот праздник состоялся благодаря усилиям сотен участников из разных стран. Я надеюсь, что наш фестиваль будет достойным вкладом в борьбу Сочи за звание культурной столицы России в 2027 году, - открыл мероприятие председатель общественной организации "Содружество писателей Сочи", инициатор и председатель оргкомитета фестиваля Николай Кикешев.

Как рассказал "РГ" писатель из Геленджика Александр Асов, в нынешней литературе есть заметный пробел, связанный с древнейшей историей начала нашей эры времени терра инкогнито.

- Оно связано с державой Русколань, разбитой на множество царств. Особенно одним из них, потомками которого стали семиреченские казаки. Это народ-воин, их приглашали к китайским императорам для охраны Великой китайской стены и Великого шелкового пути. Поэтому я решил написать книгу "Китай и Древняя Русь" и впервые презентовал на книжной выставке, - сказал он.

Наталья Витько презентовала книгу "Я - гражданин Республики Беларусь", по которой учатся в школах. Соседний стенд, где была представлена Ингушетия, украсили портретами писателей и национальными костюмами, а председатель Союза писателей республики Хаваш Накостоев ходил в колоритной папахе.

- Для нас это настоящий праздник. Мы презентуем фольклорное издание и очерки ингушской литературы к 100-летию республики, а также "Музыкальный атлас" в двух томах. Всего у нас 83 писателя, - уточнил он.

Свой стенд представило и Сочинское географическое общество. Среди новинок книги известных исследователей природы Причерноморья и Кавказа - Бориса Тарчевского, Петра Тильбы, Александра Солодько, сборники "Сочинский краевед" и редкие издания "Геология и градостроительство Сочи", дореволюционные путеводители по Кавказу, Сочи и Красной Поляне.

Кроме экспертного обсуждения, программа включила в себя конкурсы, викторины, презентации новых книг и, конечно, встречи с писателями.