Ветераны СВО с семьями отправились в тур по городам-героям

Поезд-отель с 175 ветеранами спецоперации и их семьями отправился из Москвы в железнодорожный тур «Города Великой Победы» в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!»

Железнодорожный тур «Города Великой Победы» стартовал в рамках проекта «Своих не бросаем!», организованный фондом «Защитники Отечества».

Маршрут проходит через города-герои Смоленск и Тулу, участвуют 175 ветеранов СВО и их семьи из 12 регионов России. Поезд представляет собой поезд-отель со всеми удобствами, для участников организованы экскурсии и посещения достопримечательностей.

Перед отправлением путешественники прошли пешеходную экскурсию по Белорусскому вокзалу.

«В год 80-летия Великой Победы особого внимания заслуживают города-герои – символы беспримерного мужества и стойкости. Посещение этих мест – дань памяти поколению защитников... После путешествий герои чувствуют воодушевление, они готовы к новым свершениям, и это лучшая награда за нашу работу», – заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны председатель фонда Анна Цивилева.

Гендиректор «РЖД Тур» Роман Бараковских отметил значимость маршрута для передачи молодому поколению правды о войне и патриотизма.

Ветеран Олег Жариков рассказал, что его дочери в восторге от первой поездки на поезде и с интересом ждут посещения музеев.

Вдова героя Ивана Иванова Екатерина Иванова поделилась, что особенно надеется показать детям исторические места и познакомить их с героическим прошлым страны.

В 2024 году в рамках проекта уже проведено 12 подобных поездок по пяти разным маршрутам, участие приняли более 2,3 тыс. ветеранов и членов семей из 76 регионов России.

Тур организован фондом «Защитники Отечества» совместно с «РЖД Тур» и при поддержке ОАО «РЖД» и Министерства обороны.