Дождь с песком прошёл в Крыму

В ночь на 17 мая в Крыму прошёл дождь с песком. Об этом со ссылкой на крымский гидрометцентр сообщает РИА Новости.

Метеорологи отметили, что причиной таких осадков стало попадание полуострова в зону действия теплой части южного циклона.

«Этим объясняется пыльный шлейф и принос песка из районов Северной Африки», - пояснили эксперты.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Радиоточке НСН», что летом в России возможны «необычные погодные явления» из-за глобальных климатических изменений.