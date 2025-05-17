Вирусолог заявил, что ученым надоела изменчивость коронавируса

Коронавирус постоянно изменяется, возникают новые патогены, и ученые уже перестали придумывать им названия. Об этом заявил главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, передает «Говорит Москва».

Чепурнов отметил, что вирус регулярно приходит волнами, и это стандартная ситуация.

«Мы привыкли, что у нас другие четыре вида штамма коронавируса приходили регулярно. Изменчивость штамма так надоела учёным, что они перестали уже придумывать им названия», — сказал вирусолог.

По его словам, высока вероятность, что до России доберутся новые штаммы. Например, LP.8.1 составляет примерно 60% случаев в Британии и США. Но летальность коронавируса снизилась и «стала меньше, чем у гриппа».

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что России нет предпосылок для новой волны ковида.