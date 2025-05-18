Джигарханян рассказал об отношении к русским в США

Цены в США стабилизировались, но до прежнего уровня не вернутся, а политические вопросы больше не интересуют население, сообщил проживающий в Америке актер, блогер и путешественник Степан Джигарханян. Он рассказал об изменении цен, отношении к русским и приоритетах американцев.

«Цены в США взлетели давно и очень существенно, но это не связано с приходом Трампа, что до него было, то и осталось. Например, когда выросли цены на энергоносители, следовательно, они поднялись и на все остальное. Сейчас, надо сказать, цены несколько стабилизировались и даже снизились», – поделился наблюдениями Джигарханян, передает mk.ru.

Он отметил, что для американцев сегодня первостепенное значение имеет стоимость повседневных товаров и услуг. По его словам, граждан больше заботят стоимость продуктов в холодильнике, страховка на автомобиль и счета за коммунальные услуги, чем вопросы внешней политики.

По словам Джигарханяна, в настоящее время наблюдается снижение цен на бензин и некоторые продукты питания, например органические яйца. При этом он отмечает, что, несмотря на некоторую стабилизацию, цены в целом остаются выше, чем до периода значительного роста. В качестве примера он привел ситуацию с газировкой, стоимость упаковки которой заметно увеличилась.

Он также обратил внимание на значительное подорожание проживания в отелях, особенно в Лас-Вегасе, где цены выросли в несколько раз. По его словам, также ощутимо увеличилась стоимость авиабилетов. Джигарханян упомянул и об обвале фондовых рынков, причины которого, по его мнению, сложно объяснить.

Кроме того, Джигарханян отметил изменения в отношении к русским в США, подчеркнув, что американцы зачастую не делают различий между представителями различных русскоязычных стран.

«Надо сказать, что русские для американцев – это все русскоязычные: и украинцы, и белорусы, и русские… Кто угодно, вплоть до казахов. Говоришь по-русски, значит ты русский. В начале СВО отношение не было положительным, конечно. Я даже скажу, что многие американцы выступали не столько против русских, сколько жалели украинцев. Я не знаю, что звучало в глубинке в США, например среди фермеров, но в кругу, в котором я общаюсь, даже тогда звучали разумные голоса», – пояснил он.

Он отметил, что тема Украины потеряла актуальность для американцев, которых больше волнуют личные финансовые вопросы. Большинство выступавших против России перестали возмущаться, когда поняли, что выделенные при Байдене средства покинули страну.

Все это привело к тому, что многие американцы, ранее настроенные против России, стали менее критичными. Блогер подчеркнул, что их волнует коррупция в украинских верхах и целесообразность направления миллиардов долларов помощи, когда собственные проблемы остаются нерешенными. В связи с этим негативное отношение к русским в значительной степени снизилось.

Путешественник добавил, что с интересом наблюдает за российско-американскими отношениями и приветствует наметившуюся тенденцию к нормализации. Он также отметил, что хотя с приходом Трампа США не стали полноценными союзниками России, было предпринято много шагов в этом направлении, так как Трамп – опытный переговорщик.

Напомним, что президент РФ отказался рассматривать проект мирного урегулирования украинского конфликта, предложенный спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом 8 мая.