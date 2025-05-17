Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Согласно указу, право на получение российского гражданства имеют все совершеннолетние граждане Абхазии и Южной Осетии, имевшие этот статус к 26 августа 2008 года.

Для того, чтобы стать гражданами России, им необходимо подать заявление.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ, в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции, ряда граждан европейских государств.

Путин сообщил, что Россия и Абхазия намерены наращивать туристический поток

В частности, российский паспорт получили уроженец Франции Гоше Сирил Гонтран, иранец Джаафари Амир Али, немцы Килинч Лиане и Фрерикс Херген, серб Петрич Неманя.