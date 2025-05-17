Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, теперь жители Абхазии и Южной Осетии имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Ранее было названо число обратившихся за гражданством России в 2024 году украинцев.