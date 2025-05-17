В РПЦ назвали альтернативы налогу на бездетность

Русская православная церковь полагает, что следует помогать семьям с детьми, а не вводить налоги на бездетность, заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев высказался за введение налога на бездетность. Священник заметил, что такой налог должен быть небольшим, чтобы мужчины, не имеющие детей, были в обществе «стигматизированы».

Кипшидзе заметил, что следует создавать заведомо преференционные условия для людей, которые имеют семьи, рожают, воспитывают детей.

Священник отметил, что такая практика введения налоговых преференций для родителей давно сложилась в ряде стран, в частности, в Венгрии и ФРГ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю пока неизвестны. Он добавил, что в этом вопросе требуется провести анализ советского опыта.

Налог на бездетность может затронуть 30 миллионов мужчин

По его мнению, введение такого налога с высокой долей вероятности не повлияет на демографию.