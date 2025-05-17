Путин назначил гендиректора «Общественного телевидения России»

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Президент России Владимир Путин переназначил Виталия Игнатенко генеральным директором «Общественного телевидения России». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Путин назначил гендиректора «Общественного телевидения России»
© РИА Новости
«Назначить Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России», — говорится в документе.

Игнатенко находится на посту гендиректора ОТР с 2 июля 2021 года. Он награжден многими орденами и наградами, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством» разной степени, орденом Александра Невского, премией правительства РФ в области печатных средств массовой информации и другими. Также Игнатенко имеет звание «Заслуженного журналиста Российской Федерации».

В апреле сообщалось, что президент утвердил состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти.

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