Прокурор предложил лишать субсидий фермеров, причастных к лесным пожарам

Прокурор Забайкальского края предложил лишать государственных субсидий фермеров, допустивших лесные пожары. Не исключено, что инициатива станет федеральной — обращение направят в Минприроды России. Об этом сообщает правительство Забайкальского края.

Накануне в правительстве Забайкалья состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В частности, предложения по борьбе с лесными и ландшафтными пожарами озвучил прокурор Забайкальского края Александр Яновский.

«Одним из предложений стало введение нормы, согласно которой сельскохозяйственные товаропроизводители, на чьих землях ранее произошли пожары, перешедшие в лесные, могли бы быть лишены права на получение государственных субсидий», — сообщает телеграм-канал правительства Забайкальского края.

На совещании присутствовал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Марков. Он попросил, чтобы письмо с инициативой забайкальского прокурора было направлено в Минприроды РФ.

Федеральный режим ЧС введен в Забайкалье с 23 апреля. По данным спасателей, на 16 мая в регионе зафиксировано 35 лесных пожаров.

По распоряжению губернатора Забайкалья Александра Осипова, за информацию о поджигателях местные власти выплачивают 150 тысяч рублей, а за содействие в их задержании — 250 тысяч рублей.

В региональном Минприроды отметили, что у них находятся девять заявлений на выплаты за предоставление информации и задержание поджигателей.