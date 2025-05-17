Школьница из Ленобласти забеременела от 12-летнего мальчика

В Ленинградской области школьница забеременела от 12-летнего мальчика, сообщает портал «Конкретно.ру».

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Недавно 15-летняя девочка обратилась в Токсовскую больницу, где выяснилось, что она находится на сроке 7-8 недель беременности. Несовершеннолетняя пациентка призналась, что в марте этого года впервые вступила в интимную связь с отцом ребенка, которому, как выяснилось, всего 12 лет.

Теперь информацию о ранней беременности проверяют силовики. Вероятно, будущих родителей поставят на учет в ПДН.

До этого восьмиклассница забеременела от неизвестного на концерте в Петербурге. 27 марта 14-летняя девочка посетила концерт Hofmannita в клубе «Sound», где познакомилась с мужчиной по имени Александр — больше о нем ничего неизвестно. Школьница обратилась в медицинское учреждение, и врачи определили, что она находится в положении. Больница сообщила об этом в правоохранительные органы.