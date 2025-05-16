Коллеги Чулпан Хаматовой оценили ее шансы на возвращение в Россию

Артисты Борис Галкин и Сергей Никоненко прокомментировали слова уехавшей из России Чулпан Хаматовой о ностальгии по Москве. Они отметили, что не понимают актрису, но ее возвращения никто в РФ не ждет, передает «Аргументы и факты».

Ранее в интервью для проекта «Георгий За Кадром» Хаматова заявила, что испытывает ностальгию по Москве. Она указала, что тоска по городу охватила ее во время пребывания в аэропорту, где она увидела объявление о рейсе в столицу РФ. Актриса отметила, что могла бы купить билет и прилететь в Москву, однако посчитала данный шаг слишком рискованным.

Известный по фильмам «В зоне особого внимания» и «Мы из будущего» Галкин заявил, что не будет обсуждать Хаматову, тем более, что довольно хорошо знаком с ней. Артист вспомнил, что они вместе участвовали в вечерах памяти погибших воинов, которые организовывал покойный Сергей Говорухин.

«И все было тогда в согласии слов, мыслей и чувства. Что случилось — я не могу это комментировать, мне это непонятно, я не могу это объяснить, не знаю. Единственное, что могу сказать — женщину не обсуждаю», — добавил Галкин.

В свою очередь Никоненко, комментируя слова Хаматовой, указал, что помнит ее «удивительной и славной девочкой», но сейчас она ему противна.

«Что сгубило ее, какое влияние, кому она поверила? В какую грязь она вляпалась — ей теперь не отмыться, по-моему, никогда. Ты бесплатно выучилась в России, и в школе, и в институте. Играла у лучших мастеров в кино. Чего ей не хватало? Я с ней снимался у Вадима Абдрашитова, замечательного режиссера. Мы даже летели вместе в самолете, потом из Симферополя на машине вместе ехали в Феодосию. Но все эти добрые воспоминания теперь не важны. Я не хочу про Хаматову говорить. Противна она мне», — признался артист.

По его мнению, дорога в Москву для Хаматовой закрыта, поскольку «предателей в России не любят».