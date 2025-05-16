Перед кончиной сбитая актриса Земляникина лишилась матери, отчима и зятя

За полтора года перед кончиной сбитая машиной актриса Елена Земляникина лишилась матери, отчима и зятя. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на настоятеля храма в Братеево, иерея Дмитрия Кузьмина.

По словам священника, много лет женщина была прихожанкой храма.

«Ее студия была победителем множества театральных фестивалей. Один из воспитанников Елены Владимировны впоследствии стал ее зятем», — сказал он, добавив, что полтора года назад зятя актрисы не стало.

Андрей Рябцев стал мужем младшей дочери актрисы — Полины. Он занимался в театральной студии, после окончил военное училище, из которого выпустился офицером. Он был трижды ранен во время специальной военной операции на Украине и из очередной поездки на фронт не вернулся. В 2024 году не стало ее матери, актрисы и монахини Любови Васильевны, в 2025 году — отчима, знаменитого советского актера Олега Стриженова.

Иерей Дмитрий Кузьмин добавил, что 11 мая Земляникина, как обычно, пела в хоре.

«После службы мы пообедали и разговорились. Почему-то темой разговора стали несчастье и горе. Елена Владимировна говорила, что Господь нам не просто так испытания посылает. Что это необходимо и неизбежно», — вспоминает священник.

ДТП с участием актрисы Елены Земляникиной произошло 14 мая, спасти ее не удалось. 16 мая Никулинский суд отправил под домашний арест мотоциклиста, сбившего актрису.