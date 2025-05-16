Вильфанд раскрыл выгоду погодных аномалий для сельского хозяйства

В текущем году зимой и весной было много погодных аномалий, но подобная метеорологическая обстановка выгодна для сельского хозяйства, поскольку в этом году «засухи точно не будет». Об этом в пятницу, 16 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Он отметил, что зима в средней полосе России напоминала зиму на юге Франции, март был бесснежным, а в мае выпало около 70 процентов осадков от месячной нормы. Метеоролог подчеркнул, что в случае, если бы в Черноземном районе, Ростовской области и Краснодарском крае в мае была бы жаркая погода, возникли бы условия для засухи.

— Солнечные лучи при ясной погоде приводят к обезвоживанию пахотного слоя, вода просто испаряется из верхних 20–30 сантиметров почвы. А сейчас засухи точно не будет. Умеренно прохладная погода с дождями способствует хорошему урожаю зерновых. Не даром говорят: «Май холодный — год хлебородный», — заявил Вильфанд, его цитирует kp.ru.

Специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко заявил, что предстоящее лето может стать засушливым. По его словам, подобная ситуация может сложиться из-за дефицита снежного покрова зимой и его стремительного таяния весной.