Россиянка родила 14-го ребенка в 40 лет
В Москве 40-летняя женщина стала матерью в 14-й раз. Роды принимали врачи роддома городской клинической больницы им. В.В. Вересаева, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
По словам акушера-гинеколога Надежды Терехиной, роды прошли успешно, пациентка поступила с хорошей родовой деятельностью. Примечательно, что все 14 родов прошли естественным путем.
Сама роженица выразила благодарность медицинскому персоналу за заботу и понимание. Она также поделилась своими мыслями о материнстве. По ее словам, она не из многодетной семьи и в детстве не представляла, каково это - быть матерью огромного семейства.
"Вообще я мечтала о карьере и даже училась в медицинском, а вышло по-другому. Но Бог дает детей, и они приходят, и с каждым малышом Бог дает больше", - призналась она.