Россиянка родила 14-го ребенка в 40 лет

В Москве 40-летняя женщина стала матерью в 14-й раз. Роды принимали врачи роддома городской клинической больницы им. В.В. Вересаева, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

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По словам акушера-гинеколога Надежды Терехиной, роды прошли успешно, пациентка поступила с хорошей родовой деятельностью. Примечательно, что все 14 родов прошли естественным путем.

Сама роженица выразила благодарность медицинскому персоналу за заботу и понимание. Она также поделилась своими мыслями о материнстве. По ее словам, она не из многодетной семьи и в детстве не представляла, каково это - быть матерью огромного семейства.