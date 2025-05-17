Часть побережья Анапы закрыли для посещений
"Золотые дюны" природного парка "Анапская пересыпь" закрыли для свободного посещения, об этом сообщил сегодня утром оперштаб Краснодарского края.
Новый режим распространяется на всю зону Бугазской косы, а также береговую линию между селом Витязево и станицы Благовещенской. Запрет действует на индивидуальные и групповые посещения для прогулок и отдыха. Также к морю на этих участках ограничен доступ на машине и любом другом виде транспорта.
"Введение такой меры на особо охраняемой природной территории рекомендовано учеными для проведения исследований по восстановлению экосистем природного парка. Также они необходимы для проведения работ по приведению в порядок загрязненной территории", - пояснили в администрации Кубани.
Для этого по поручению властей были установлены ограждающие конструкции, в том числе исключающие возможность заезда на территорию на автомобилях.