Часть побережья Анапы закрыли для посещений

"Золотые дюны" природного парка "Анапская пересыпь" закрыли для свободного посещения, об этом сообщил сегодня утром оперштаб Краснодарского края.

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Новый режим распространяется на всю зону Бугазской косы, а также береговую линию между селом Витязево и станицы Благовещенской. Запрет действует на индивидуальные и групповые посещения для прогулок и отдыха. Также к морю на этих участках ограничен доступ на машине и любом другом виде транспорта.

"Введение такой меры на особо охраняемой природной территории рекомендовано учеными для проведения исследований по восстановлению экосистем природного парка. Также они необходимы для проведения работ по приведению в порядок загрязненной территории", - пояснили в администрации Кубани.

Для этого по поручению властей были установлены ограждающие конструкции, в том числе исключающие возможность заезда на территорию на автомобилях.