Роспотребнадзор: предпосылки для очередной волны ковида в РФ отсутствуют

Какие-либо предпосылки для новой волны ковида в России отсутствуют, сведений о появлении нового геноварианта нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. "Сведений о появлении нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2 в мире, в том числе в странах с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день нет", - отметили в надзорном ведомстве. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время специалисты уделяют особое внимание геномному эпидемиологическому надзору, а также мониторингу за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2. В надзорном ведомстве напомнили, что для защиты от любых ОРВИ необходимо соблюдать базовые меры профилактики, в числе которых использование средств индивидуальной защиты, а также мытье рук с мылом. Также в Роспотребнадзоре посоветовали избегать контакта с заболевшими людьми и оставаться дома или обращаться ко врачу, если почувствовали недомогание. В апреле администрация президента США Дональда Трампа запустила новую страницу о коронавирусе на официальном сайте Белого дома. На ней заявляется, что вирус SARS-CoV-2 возник в результате утечки из исследовательской лаборатории в Китае. Таким образом, федеральное правительство США официально сделало лабораторную версию происхождения COVID-19 основным объяснением причин глобальной пандемии. На странице приведены ссылки на доклад республиканцев Конгрессу и утверждения о симптомах у сотрудников Уханьского института вирусологии до всплеска заболевания. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".