В регионе Центральной России ввели режим ЧС из-за заморозков

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера ввел в агропромышленном комплексе губернатор Воронежской области Александр Гусев. Основанием для этого стали заморозки, с которыми столкнулся регион в конце апреля и начале мая. Об этом сообщается в указе главы региона, опубликованном на сайте областного правительства.

На основании документа, главам муниципалитетов рекомендовано до 30 мая направить в региональное министерство сельского хозяйства данные о размере ущерба.

Заморозки в Воронежской области зафиксировали 27-29 апреля, а также 3 мая. В некоторых местах столбик термометра опускался до -8…-10 градусов.

По предварительным подсчетам, пострадало более 30 тысяч гектаров посевов, а также свыше 2,6 тысяч гектаров ягодников и садов, пишет «Интерфакс».

Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк заявлял, что в регионе из-за весенних заморозков на 15-20% сократится урожай косточковых культур – черешни, сливы, персика, сливы.