В Роспотребнадзоре прокомментировали новую волну заболеваемости COVID-19 в Азии

Какие-либо предпосылки для новой волны ковида в России отсутствуют, сведений о появлении нового геноварианта нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что новая волна заболеваемости COVID-19 зафиксирована в Азии, резкий рост случаев заражения коронавирусом отмечается, в частности, в специальном административном районе КНР Гонконг (Сянган), а также в Сингапуре.

"В России в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для очередной волны COVID-19. Сведений о появлении нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2 в мире, в том числе в странах с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день нет. Особое внимание уделяется геномному эпидемиологическому надзору и мониторингу за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2. Специалисты ведомства взаимодействуют с зарубежными коллегами, идет постоянный обмен информацией", - говорится в сообщении.