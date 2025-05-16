Лично знавший группу Дятлова ученый раскрыл, что сгубило туристов

Доктор технических наук и профессор Петр Бартоломей, который лично знал участников трагической экспедиции и даже планировал отправиться в тот поход, назвал главную версию гибели группы Дятлова. По мнению ученого, причиной трагедии стало техногенное явление, связанное с азотно-кислотным воздействием. Об этом Бартоломей заявил на пресс-конференции ТАСС.

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Профессор выразил твердую уверенность в том, что гибель группы имела техногенное происхождение. По его словам, во время поисковых работ не было обнаружено никаких признаков присутствия посторонних лиц — на месте происшествия были найдены лишь палатка и следы, оставленные участниками, покидавшими лагерь. Эксперт отметил, что подобная картина указывает на влияние техногенного фактора.

«Раз ноги отпечатались, следы есть, значит, могло быть какое-то тепловое воздействие. Но это тепловое воздействие маловероятно на большой дистанции, которую они бежали. Наука говорит, что чаще всего это связано с азотно-кислотным воздействием на поверхность. Условно, когда соль посыпают на снег — он становится мокрым, появляются отпечатки и на морозе застывают. Это единственное правильное научное объяснение случившегося», — заявил профессор.

Ранее в пользу своей версии Бартоломей приводил тот факт, что в ночь трагедии 2 февраля 1959 года осуществлялся запуск ракеты с Капустина Яра с аварийным прерыванием полета. Также он отмечал приезд заместителя прокурора РСФСР Леонида Уракова в Свердловск сразу после происшествия, что свидетельствует о государственной важности инцидента. Между тем другие специалисты подвергают эту версию критике, отмечая, что азотная кислота расходуется при старте ракеты и не могла бы вызвать такие последствия.

Трагедия случилась 66 лет назад. В ночь на 2 февраля 1959 года, в горах Северного Урала при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова. Часть тел была найдена без одежды, на других были тяжелые травмы, что породило десятки конспирологических версий.