Церкви Коломенского Кремля отреставрируют

Провести реставрацию трех исторических церквей и старинной колокольни, расположенных на территории Коломенского кремля, планируют специалисты. Завершение реставрации намечена на 2027 год, когда один из старейших городов Подмосковья будет отмечать свое 850-летие.

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Как сообщили «МК» в Главном управлении культурного наследия Московской области, реставраторы планируют поработать в Успенском соборе, Шатровой колокольне, Тихвинской церкви (постройки датируются 1692 годом), а также церковь Воскресения (XVI - XVIII века). Все они носят статус объектов культурного наследия федерального значения.

По заключению экспертов отделка культовых сооружений, а также их отдельные конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности, они обнаружили трещины в стенах и сводах с разной шириной раскрытия. Такого рода деформации могут свидетельствовать о процессах, которые необходимо остановить для предотвращения более серьезных разрушений и утрат.

Кстати, в 2016 году специалисты провели противоаварийные работы на объекте культурного наследия «Ансамбль Кремля: Шатровая колокольня». Памятник был спасен, но с тех пор прошло почти 10 лет, поэтому сейчас для восстановления и дальнейшего сохранения этого и других памятников нужна именно реставрация.