IX ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы» состоится 29 мая в БЦ «Северная Башня» в кластере ММДЦ «Москва Сити». Форум пройдет в комфортном, современном пространстве, в самом высоком атриуме Европы, объединяющим в себе передовые технологии и творческий порыв!

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Ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум» – экспертная площадка для обсуждения будущего медиапотребления и телесмотрения, а также тренд-аналитики развития бизнеса в цифровой медиасфере и выработки идей о будущем этой динамично развивающейся отрасли. Конференция проходит в формате, сочетающем панельные дискуссии, экспертные выступления-лекции, а также интервью со знаковыми представителями отрасли.

В пленарной дискуссии «Cтратегия формирования единого цифрового пространства с учетом новых смыслов и привычек аудитории как вызов для медиабизнеса» примут участие:

Дмитрий Фролов, советник генерального директора ФГУП РТРС, заведующий кафедрой «Цифрового ТВ и безопасности информации» ИПК МТУСИ, профессор кафедры информационной безопасности Финансового Университета при Правительстве РФ.

Юлия Голубева, заместитель генерального директора, «Газпром-Медиа Холдинг».

Роман Емельянов, генеральный директор «Европейская медиагруппа», генеральный продюсер, «Новое Радио».

Антон Володькин, генеральный директор, Wink.

Алексей Иванов, генеральный директор, KION.

Григорий Урьев, генеральный директор «Синтерра Медиа».

Олег Стручковский, коммерческий директор, «Триколор».

В продолжение Форума пройдут следующие сессии:

Сессия «Онлайн-видеосервисы в поисках баланса: контент, монетизация и регуляторные вызовы», в которой примут участие первые лица стриминговых платформ – руководители и креативные продюсеры.

В рамках сессии эксперты, для которых онлайн-кинотеатр — это и творческая мастерская, и бизнес, требующий стратегически выверенного и прагматичного подхода, расскажут, как сегодня: создаются масштабные и высококачественные проекты, которые становятся новыми легендами и приводят зрителя на платформу и в экосистему.

Сессия «Инновации рекомендательных сервисов: интеграция социальных элементов, критическое восприятие зрителя и ответственность медиаплатформ», где эксперты обсудят последние технологические достижения в сфере рекомендаций, использование ai и ответят на вопросы - когда в России будет создан рекомендательный сервис уровня Netflix и сможет ли рекомендательный сервис сам создать сериал на основе зрительских предпочтений.

Сессия «Технологические сервисы для медиа рынка», где первые лица технологических подразделений медиахолдингов обсудят последние достижения, трансформирующие отрасль медиа.

Стендап-лекция «Не для тиктока!» Возможности генерации видео для индустрии медиа» и другие интересные и важные для отрасли сессии-события!

Организаторы «ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы»: «TMT Конференции», «Телеспутник», TelecomDaily.

Портал «Рамблер» — генеральный информационный партнер форума.

Регистрация бесплатна для одного представителя от компании и доступна по ссылке.