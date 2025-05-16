IX ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы» состоится 29 мая в БЦ «Северная Башня»
IX ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы» состоится 29 мая в БЦ «Северная Башня» в кластере ММДЦ «Москва Сити». Форум пройдет в комфортном, современном пространстве, в самом высоком атриуме Европы, объединяющим в себе передовые технологии и творческий порыв!
Ежегодный «ТелеМультиМедиа Форум» – экспертная площадка для обсуждения будущего медиапотребления и телесмотрения, а также тренд-аналитики развития бизнеса в цифровой медиасфере и выработки идей о будущем этой динамично развивающейся отрасли. Конференция проходит в формате, сочетающем панельные дискуссии, экспертные выступления-лекции, а также интервью со знаковыми представителями отрасли.
В пленарной дискуссии «Cтратегия формирования единого цифрового пространства с учетом новых смыслов и привычек аудитории как вызов для медиабизнеса» примут участие:
- Дмитрий Фролов, советник генерального директора ФГУП РТРС, заведующий кафедрой «Цифрового ТВ и безопасности информации» ИПК МТУСИ, профессор кафедры информационной безопасности Финансового Университета при Правительстве РФ.
- Юлия Голубева, заместитель генерального директора, «Газпром-Медиа Холдинг».
- Роман Емельянов, генеральный директор «Европейская медиагруппа», генеральный продюсер, «Новое Радио».
- Антон Володькин, генеральный директор, Wink.
- Алексей Иванов, генеральный директор, KION.
- Григорий Урьев, генеральный директор «Синтерра Медиа».
- Олег Стручковский, коммерческий директор, «Триколор».
В продолжение Форума пройдут следующие сессии:
Сессия «Онлайн-видеосервисы в поисках баланса: контент, монетизация и регуляторные вызовы», в которой примут участие первые лица стриминговых платформ – руководители и креативные продюсеры.
В рамках сессии эксперты, для которых онлайн-кинотеатр — это и творческая мастерская, и бизнес, требующий стратегически выверенного и прагматичного подхода, расскажут, как сегодня: создаются масштабные и высококачественные проекты, которые становятся новыми легендами и приводят зрителя на платформу и в экосистему.
Сессия «Инновации рекомендательных сервисов: интеграция социальных элементов, критическое восприятие зрителя и ответственность медиаплатформ», где эксперты обсудят последние технологические достижения в сфере рекомендаций, использование ai и ответят на вопросы - когда в России будет создан рекомендательный сервис уровня Netflix и сможет ли рекомендательный сервис сам создать сериал на основе зрительских предпочтений.
Сессия «Технологические сервисы для медиа рынка», где первые лица технологических подразделений медиахолдингов обсудят последние достижения, трансформирующие отрасль медиа.
Стендап-лекция «Не для тиктока!» Возможности генерации видео для индустрии медиа» и другие интересные и важные для отрасли сессии-события!
Организаторы «ТелеМультиМедиа Форум 2025. Лидеры цифровой медиасферы»: «TMT Конференции», «Телеспутник», TelecomDaily.
Портал «Рамблер» — генеральный информационный партнер форума.
Регистрация бесплатна для одного представителя от компании и доступна по ссылке.