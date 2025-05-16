Дочь погибшей в ДТП сестры Стриженова посвятила матери скорбный пост

Актриса и единоутробная сестра Александра Стриженова Елена Земляникина погибла под колесами мотоцикла. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал водитель транспорта. Им оказался работник ресторана Сергей Генералов, которого отправили под домашний арест.

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Родные и близкие погибшей Елены Владимировны не могут прийти в себя после случившейся трагедии. Дочь актрисы Полина посвятила маме душераздирающий пост в личном блоге — горе буквально сломило девушку.

«Рыдающий голос папы в телефоне — еще одно воспоминание, которое врежется в память на всю жизнь. Чувство опустошения, бессилия, злости и невосполнимого горя. Наша семья распалась по частям, больше нет того, что связывало вместе — кроме большого, бездонного горя. У меня больше нет мамы», — написала разбитая горем девушка.

По словам Полины, жизнь отныне утратила всякий смысл.

«И все вокруг в минуту потеряло смысл. И больше нет, если честно, сил, его искать», — подытожила дочь Земляникиной.

Ранее о случившемся высказалась актриса Вера Сотникова. Экс-возлюбленная Владимира Кузьмина вспоминает Елену Владимировну как исключительно положительного человека. «Она была ангелом», — поделилась Сотникова.