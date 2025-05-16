Минтруд обдумает идею непрерывных выходных с 1 по 9 мая

Идея составления производственного календаря таким образом, чтобы у россиян получались непрерывные выходные в период с 1 по 9 мая, требует ознакомления. Такое заявление сделал в пятницу, 16 мая, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Политик прокомментировал очередную инициативу оптимизации производственного календаря — предлагается убрать несколько рабочих дней между первыми и вторыми майскими праздниками.

Как ответил Котяков, "давайте я ознакомлюсь с этим [предложением], потому что буквально только сегодня утром прочитал в СМИ", сообщает ТАСС.

Ранее Антон Котяков заявил, что в его ведомстве "концентрируют майские нерабочие дни так, чтобы было удобно гражданам". Этим он объяснил предложение министерства вместо одного выходного дня в середине недели на 1 мая организовать россиянам четыре нерабочих дня за счет переноса выходных с других дат.

Между тем депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил добавить россиянам еще два выходных. Он заявил, что нужно сделать нерабочими днями понедельники, которые следуют за празднованием Пасхи и Троицы (они всегда приходятся на воскресенье).