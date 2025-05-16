Собчак предположила, зачем Фидан остался на переговорах

Журналистка Ксения Собчак предположила, почему на переговорах России и Украины остался министр иностранных дел Турции Хакан Фидан даже после того, как его просили уйти из зала переговоров. Об этом она заявила в пятницу, 16 мая.

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Ранее стало известно, что российская делегация выступила против присутствия представителей США и главы МИД Турции на прямых переговорах Москвы с Киевом.

— Боится, что подерутся, — соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Кровавая барыня», который принадлежит Собчак.

Перед началом переговоров Хакан Фидан заявил, что Анкара считает важным, чтобы Россия и Украина прислушались к призывам президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к достижению мира. Он добавил, что переговоры имеют ключевое значение для подготовки возможной встречи лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Фидан остался на двусторонних переговорах РФ и Украины в Стамбуле

В свою очередь Трамп заявил, что мир станет намного безопаснее в течение двух–трех недель. В СМИ также появились новости, что Путин обеспечил себе переговоры с главой США без участия президента Украины Владимира Зеленского.