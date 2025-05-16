Пассажиры метро в Москве в 2025 году чаще используют интернет-трафик для мессенджеров

Пассажиры Московского метрополитена с января по май 2025 года чаще использовали мобильный интернет для доступа к мессенджерам, соцсетям и музыкальным сервисам. Об этом говорится в аналитике big data сотового оператора T2.

"Аналитики big data T2 изучили интернет-активность пассажиров Московского метрополитена за январь - май 2025 года и определили ключевые платформы для потребления контента во время поездок. Лидируют категории мессенджеров (17% трафика) и социальных сетей (16,2%), на музыкальный контент пришлось 11,6%", - сказано в представленных данных.

В свою очередь доля потребления интернета для доступа к маркетплейсам и стриминговым сервисам оказалась наименьшей. При этом к Wildberries обращаются в 3,5 раза чаще, чем к Ozon. В категории мессенджеров Telegram занимает первое место с более чем 90% пользователей. WhatsApp имеет лишь 9,2%. Больше всего Telegram используют люди в возрасте от 35 до 44 лет. В социальных сетях лидируют "Одноклассники" с отрывом от VK в 7%. В метро "Одноклассники" занимают 3,8% от всего интернет-трафика и 51% среди социальных сетей. Основную аудиторию площадки составляют люди от 35 до 44 лет.

Кроме того, оператор представил топ-5 линий Московского метрополитена по уровню интернет-активности пользователей. Согласно представленным данным, лидером является Большая кольцевая линия, на втором месте расположилась Серпуховско-Тимирязевская линия, на третьем -Таганско-Краснопресненская линия. Замыкают пятерку лидеров Калужско-Рижская и Арбатско-Покровская линии.