86-летний Всеволод Шиловский рассказал о болезни

Актер и режиссер Всеволод Шиловский признался, что болен. Полтора месяца артист страдает из-за желтухи. Об этом сообщает «Абзац».

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В последнее время Шиловский не так часто появляется на публике. Журналисты решили связаться с актером и узнать, как он себя чувствует. Как оказалось, сейчас Всеволод Николаевич переживает не лучшие времена — у него диагностировали желтуху.

«Я сейчас болен. Надеюсь ничего серьезного, но желтуха уже полтора месяца. Тяжело», - признался артист.

Напомним, что в феврале этого года Всеволод Шиловский похоронил жену Наталью Цехановскую. Причем несколько дней режиссер скрывал кончину супруги. Лишь спустя неделю актер признался, что находится в плохом состоянии из-за потери любимой.

Цехановскую решили кремировать. Ее прах родные захоронили рядом с родителями.