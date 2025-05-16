Минздрав назвал число зарегистрированных случаев ковида в 2024 году

Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 2024 году пришелся на сентябрь-октябрь. Всего в прошлом году было зарегистрировано 1,1 млн случаев заболевания, говорится в материалах к коллегии "Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ 2024".

"В 2024 году зарегистрировано более 1,1 млн случаев COVID-19. Пик заболеваемости пришелся на сентябрь-октябрь 2024 г.", - следует из предоставленных данных.

Отмечается, что с начала 2024 года наблюдался рост заболеваемости внебольничной пневмонией, с 44 недели (28 октября - 3 ноября) - снижение.

Кроме того, показатели госпитализации больных гриппом и ОРВИ на пике эпидемии составили 2,25 на 10 тыс. населения и были в два раза ниже по сравнению с сезоном 2022-2023 годов.

Согласно данным доклада, в прошлом году от гриппа в РФ были вакцинированы более 82 млн человек (55,6% населения) среди которых 20 млн- дети.