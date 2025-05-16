Уволенная из-за спектакля на 9 Мая учительница вышла на связь
Учительницу из Саратовской области, которую уволили после приуроченного к 9 Мая спектакля, вышла на связь. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.
Россиянка лишилась работы после театральной постановки, у героини которой на плече была свастика.
Женщина рассказала, что сейчас ее восстановили в прежней должности.
«Доброе имя и мне и школе вернули. Я рада, что получилось добиться того чего и хотела. Дети рады и учителя рады», — сказала она.
Учительница добавила, что чиновники извинились перед нею за то, что действовали не разобравшись в ситуации.
«Главное, что меня восстановили», — заключила педагог.
Ранее жителю Москвы выписали 11 штрафов за публикации в сети. Мужчина публиковал экстремистские материалы с 2022 года, среди них — изображение свастики.