Фествотчинг. «Афиша» собрала все летние фестивали России на одном лендинге

На интерактивной карте можно найти как крупные, так и локальные события.

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От Пикника Афиши x Сбер до «Корюшка-арта» на St. Petersburg Craft Event: компания «Афиша» собрала самый полный список из 213 фестивалей 2025 года в одном месте. Впервые в рамках страницы можно собрать планы на лето, как плейлист с любимой музыкой. Доступны мероприятия на любой вкус: концерты под открытым небом, киноночи авторской мультипликации, автогонки и многие другие.

Как это работает?

Выбор по интересам: фильтруйте события по тегам («Музыка», «Кино», «Этно», «Тачки», «Искусство») или ищите фестивали категории «Бесплатно», чтобы экономить не только время.

Карта событий: увидьте всё сразу или приблизьте любимый город для подробного изучения. Фестивалю русского кваса в Воронеже не скрыться от взыскательной публики!

Планирование: можно «лайкнуть» событие и добавить в избранное, а ещё есть кнопка «Поделиться», чтобы позвать компанию друзей.

В карточке каждого события есть краткое описание с перечислением преимуществ и кнопка «Купить», чтобы приобрести билеты в пару кликов. На «Афише» действуют удобные способы оплаты, в том числе сервис «Плати частями» и списание баллов программы лояльности СберСпасибо.