Россияне могут получить рекордное количество выходных

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать майские праздники в 2026 году непрерывными — с 1 по 9 мая. Как сообщает ТАСС, соответствующую инициативу он направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову.

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В письме парламентарий пояснил, что ему неоднократно поступали обращения граждан с просьбой избавиться от перерыва между выходными и праздничными днями в честь Праздника Весны и Труда и в честь Дня Победы.

«Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году», — пояснил депутат в письме.

В Госдуме предложили сделать майские праздники непрерывными

В беседе с журналистами Антропенко пояснял, что рабочие дни в перерыве между майскими праздниками не дают жителям России полноценно отдохнуть. Как сообщал ТАСС, парламентарий считает, что в случае изменений граждане смогут «спокойно смогут подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках». Кроме того, это пойдет на пользу школьникам и студентам, которые готовятся к экзаменам.