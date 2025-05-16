Российский велосипедист сыграл на баяне во время поездки и привлек внимание очевидцев

Жители Уфы заметили велосипедиста, который во время поездки играл на баяне. Ролик, которым поделились очевидцы, публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Так, россиянин, управляя двухколесным транспортом, держал в руках музыкальный инструмент. При этом мужчина привлек внимание исполнением песни на татарском языке. На размещенных кадрах видно, что уфимец проезжал аллею Салавата Юлаева в центре города.

Ранее в мае глава правительства Мишустин сыграл на осетинской гармонике «Священную войну». Он был запечатлен рядом с подростками, которые держали в руках осетинские гармоники, а затем исполнил упомянутую композицию.

В апреле российские музыканты сыграли на высоте 11 тысяч метров. Артисты академического симфонического оркестра Республики Башкортостан впечатлили пассажиров в самолете.