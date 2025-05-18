Мир грез: как у россиян появляется зависимость от маркетплейсов

Маркетплейсы уже давно стали привычной частью жизни россиян. Но статистика показывает, что онлайн-платформы для покупок занимают в быту граждан все больше месте. Доля жителей страны, которые заказывают товары на этих площадках, уже подобралась к 90 %. Что это – просто стремление сэкономить на вещах или привычка, побороть которую крайне сложно? И может ли пользование маркетплейсами перерасти в болезненную зависимость, схожую с наркотической? Об этом – в материале «ФедералПресс».

Как в России растет число пользователей маркетплейсами

Исследовательский центр Data Insight утверждает – 84% россиян покупают товары на маркетплейсах. Еще 80 % граждан России делают это чаще двух-трех раз за месяц. Также, согласно статистике, в 2024 году доля маркетплейсов в онлайн-торговле РФ перевалила за 70 %.

Стандарты многих повседневных покупок в онлайн-формате задала пандемия коронавируса и самоизоляция в 2020 году, вспоминает в беседе с «ФедералПресс» доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко.

«Люди поняли, что покупать товары или услуги без посещения магазинов и торговых центров довольно удобно. Об этом знали и раньше, но короновирусный триггер сделал такие практики массовыми», – объясняет Десятниченко.

К 2024 году, по данным Data Insight, число продавцов на Wildberries и Ozon достигло 700 тысяч. В 2021 их было всего 100 тысяч. Самыми популярными по уровню посещения в России стал Ozon, на сайт которого ежемесячно заходит более 463 млн человек. Страницу Wildberries посещает 347.6 млн человек, а «Яндекс Маркета» – 147.8 млн.

Суммарная посещаемость веб-сайтов пяти крупнейших маркетплейсов России составляет более 1.044 млрд визитов за месяц.

Как и почему появляется зависимость от маркетплейсов

Зависимость от маркетплейсов – существует, уверяет в разговоре с «ФедералПресс» медицинский психолог наркологического центра Егор Широченков.

«Она формируется по тем же причинам, что зависимость от других вещей. При покупках на маркетплейсах у человека есть легкий доступ к тому, что вызывает приятные эмоции. Из-за этого быстро вырабатываются гормоны радости – эндорфины, серотонин. Организм к этому привыкает. И со временем от этого отказаться все сложнее», – отмечает психолог.

Подталкивают к необязательным и необдуманным покупкам и всевозможные акции от онлайн-платформ – например, рассрочки.

«Вроде бы человек и не думает, что ему что-то надо. Но вот от безделья открыл приложение, глаз зацепился, еще увидел возможность скидки или рассрочки, испугался, что выгода будет упущена. И все, заказ оформлен. Хотя еще минуту назад об этой вещи он и не думал», – замечает психолог.

При этом чрезмерное увлечение маркетплейсами не порицается общественностью, подчеркивает эксперт. «Если проводить аналогию, то в каждом городе КБ и ВБ у нас стоят рядом», – рассказывает Широченков. По его словам, посещение маркетплейсов позволяет людям на время отвлечься от одиночества или бытовых проблем. Или вовсе «уйти в мир грез».

«Думаю, многие занимались тем, что часами листали маркетплейсы и смотрели на вещи, которые мечтали бы купить в будущем, но пока не могут себе позволить. Например, мотоциклы, машины и прочее», – говорит Егор Широченков.

Один из главных признаков, который позволяет отсечь у себя зависимость от маркетплейсов – это четкое проговаривание и объяснение, нужен ли тебе тот или иной товар и зачем, подчеркивает эксперт.

«Бездумного скроллинга страницы маркетплейса быть не должно», – отмечает Широченков.

Кто больше всего зависим от маркетплесов

Больше всего зависимости от маркетплейсов подвержены молодого и среднего возраста, считает психолог и социолог Елена Луковицкая. По ее словам, основная предпосылка – большую часть времени эти люди проводят в интернете, где маркетплейсы доступны на расстоянии одного клика.

«Поэтому люди 60+ от маркетплейсов зависят реже. Это видно из соцопросов, которые мы проводим. Это поколение привыкл к оффлайн-торговле и многие даже не имеют смартфонов», – подчеркивает эксперт в разговоре с «ФедералПресс».

Также, по словам Луковицкой, к зависимости от маркетплейсов больше расположено городское, нежели сельское население. Разница – в доступности интернета и уровне доходов. Егор Широченков резюмирует, что появление любой зависимости у человека – признак, что в его жизни что-то идет не так. И чтобы с ней справится, следует понять – от чего и почему он пытается убежать.