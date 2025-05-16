«Бог даёт детей»: у семьи из Москвы родился 14-й ребенок

Семья москвичей Надежды и Ивана стала родителями в четырнадцатый раз. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы, 40-летняя женщина родила здорового малыша.

Роды прошли в городской клинической больнице имени Вересаева. Надежда заявила, что впервые обратилась в это медицинское учреждение и осталась довольна. Ее порадовал профессионализм и душевное отношение персонала. Многодетная мама подчеркнула, что во время родов для нее особенно важна поддержка.

«Сама я не из многодетной семьи и, честно говоря, даже не представляла, каково это. Вообще я мечтала о карьере и даже училась в медицинском, а вышло по-другому. Но Бог дает детей, и они приходят, и с каждым малышом Бог дает больше», — сказала она.

Ранее сообщалось, что у пары, которая 10 лет назад переехала в Санкт-Петербург из Испании, родился 14-й ребенок. Старшие дети Хавьера и Арасели уже ходят в школу и детский сад. Дома они разговаривают на испанском языке, а с друзьями — на русском.