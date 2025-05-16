ВЦИОМ назвал четыре демографических сценария в России к 2036 году

Аналитики ВЦИОМ назвали ключевые тенденции, которые, по их мнению, будут формировать демографическую ситуацию в России в ближайшие годы. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на проект «Футурологический конгресс — 2036. Демография».

Среди ключевых факторов — рост числа женщин репродуктивного возраста к 2036 году, развитие вспомогательных репродуктивных технологий, более активное участие мигрантов в рождаемости, а также увеличение числа людей, переезжающих в Россию ради образования, карьеры и схожих ценностей.

По оценке специалистов, к 2036 году в стране существенно вырастет доля пожилого населения — за счет представителей поколения 1970–1980-х годов рождения.

Аналитики считают, что при условии стабильной поддержки со стороны государства — в частности, если ежегодно будет выделяться до 1% федерального бюджета на демографические инициативы — рождаемость может вырасти на 15% по сравнению с текущими показателями.

Идеальный сценарий, по мнению экспертов ВЦИОМ, включает раннее материнство (начиная с 20 лет), популяризацию многодетных семей и активное долголетие. В таком случае уровень рождаемости должен удерживаться на уровне 250–280 детей на 100 женщин на протяжении десятилетий.