В Москве 84-летняя пианистка лишилась квартиры и сбережений из-за звонка

Одинокая пожилая женщина с квартирой в Москве и банковским счетом. «Оперативники ФСБ», горящие желанием ей помочь по телефону. О методах работы «виртуальных террористов» СМИ пишут чуть ли не каждый день, но всегда находится тот, кто склонен поверить голосам на другом конце провода. История одного телефонного обмана с драматическим финалом — в материале «Газеты.Ru».

© Из личного архива Лидии Адфельдт

В книжном шкафу — черно-белые фото концертов и путешествий, на стенах и двери — афиши давно прошедших выступлений, на фортепиано — пожелтевшие от времени этюды Шопена.

Эта комната уже 30 лет служит для своей хозяйки — пианистки и концертмейстера Лидии Адфельдт, и спальней, и гостиной, и рабочим кабинетом.

Всю свою жизнь она посвятила музыке. Окончила Гнесинку , работала там же концертмейстером, играла в консерватории и музыкальной школе.

«Мне очень везло на ярких людей, жизнь была интересная, а поскольку я не была замужем, не было детей, я в общем-то жила работой даже дома», — вспоминает пианистка в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

У 84-летней Лидии Николаевны есть все шансы лишиться единственного жилья. Поддавшись уговорам телефонных мошенников, она отдала «виртуальным террористам» не только все свои сбережения, но и продала по их наущению эту небольшую уютную квартиру на юге Москвы.

«Даже ничего не заподозрила»

Привычный уклад жизни рухнул буквально в одночасье. 5 марта 2025 года в квартире москвички зазвонил городской телефон. Звонивший представился сотрудником телекоммуникационной компании. Вежливо обратился по имени отчеству и попросил подтвердить личные данные.

«Они знали мою дату рождения, сверили паспортные данные. Я как раз недавно оформляла автоплатеж на городской телефон, поэтому ничего не заподозрила», — признается Лидия Николаевна.

Звонок на городской телефон был проверкой, подготовительным этапом в зловещей комбинации, что разыгрывали злоумышленники.

Уже на следующий день раздался второй звонок, теперь на мобильный.

«Мужчина представился сотрудником ФСБ Кузнецовым и сказал, что вчера мне звонили мошенники, и теперь я потеряла квартиру. Он говорил очень уверенно, мол, нужно быстро спасать положение. Все это было так неожиданно», — вспоминает Лидия Николаевна.

Пока Лидия Адфельдт пыталась оправиться от шока, мошенник давал четкие указания — действовать быстро, никому ничего не рассказывать. И вообще — «все будут контролировать опытные оперативники».

В первую очередь «сотрудник ФСБ» велел снять со счетов все деньги — за годы работы у женщины накопилось около 500 тысяч рублей. После каждого снятия наличных «оперативник» требовал отзвониться и высылал за наличностью курьера.

Узнав, что на одном из счетов Лидия Николаевна оставила совсем немного денег себе на жизнь, «куратор» пришел в ярость. От жертвы, которая уже попала на крючок, он потребовал все.

В том числе — и единственную квартиру.

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«Все под контролем»

«Куратор» убедил Лидию Николаевну, что спасти жилье она может единственным способом — заключить фиктивную сделку. Якобы тогда недвижимость у нового покупателя заберет государство и вернет ей, как настоящей владелице.

«Мне даже прислали небольшую бумажку-справку, как это работает и что нужно делать. Я очень переживала, спросила: «Если покупателями окажутся люди нечестные, вы их задержите, а если честные? Как же быть с ними?». Мне сказали: «Волнуйтесь лучше о себе, остальное наша забота», — рассказывает Лидия Адфельдт.

Аферисты были на связи с жертвой практически постоянно. Один под видом оперативника, второй — юриста.

Перед каждым ответственным шагом — подписанием документов или оформлением справок — они вели с Лидией Николаевной долгие беседы — «психологически поддерживали».

«У них была очень культурная, приличная речь. Я могла им позвонить, и хотя они сами к телефону не подходили, но всегда перезванивали, были очень, очень пунктуальны», — вспоминает собеседница «Газеты.Ru».

Под жестким контролем аферистов Лидия Николаевна оформила продажу квартиры менее чем за месяц. 19 марта заключила агентский договор с риелторами (спешка пенсионерки их не насторожила), 20 марта получила все справки, а 27-го — выписалась из квартиры.

Уже в начале апреля ее жилье было продано, причем по цене ниже рыночной. Риелтор свой процент забрал еще до окончания сделки, а сам покупатель смотреть квартиру почему-то не пришел. Впервые Лидия Николаевна увиделась с ним уже при подписании договора.

Вырученные от продажи средства мошенники потребовали сразу же передать курьеру. Естественно, наличными.

«В банке меня отговаривали снимать все, предупреждали о мошенниках, но меня так долго убеждали, что банковские служащие тоже под подозрением, что я их и не слушала. С большим трудом сняла все деньги», — вспоминает Лидия Николаевна.

Согласно договору купли-продажи, через 10 дней пианистка должна была освободить квартиру, в которой прожила большую часть жизни. Мошенники успокаивали — все под контролем.

Исчезнувшая переписка

Исполнительность и доверчивость женщины, видимо, настолько вдохновили аферистов, что они даже вышли за рамки привычной схемы и дали ей «спецпоручение».

«Через несколько дней мне позвонил этот Кузнецов и попросил помочь. Сказал, что один мужчина тоже должен передать им деньги, но не может найти их в своей квартире. А оперативники все заняты, им некогда. Я не могла им отказать, думала, что они заняты, потому что помогают мне», — признается Лидия Николаевна.

Товарищем по несчастью оказался еще один пенсионер и ученый. Правда, для него аферисты подготовили другую легенду — он должен был передать сбережения якобы сотрудникам налоговой.

Деньги нашлись в самом дальнем углу на полке в кухне. Обрадованный ученый тут же отдал их подоспевшему курьеру, а пенсионерка отправилась домой.

Но мошенники, получившие, казалось бы, все, не хотели прекращать игру. И потребовали, чтобы Лидия Николаевна освободила проданную квартиру. «В целях безопасности» женщину убедили на время переехать к ученому.

О том, что ее обманули, пианистка поняла, когда через пять дней после переезда ей доставили телеграмму. Новый собственник квартиры потребовал, чтобы она немедленно забрала свои вещи.

Хранившаяся на телефоне переписка с «сотрудниками ФСБ» исчезла, на связь с Лидией Николаевной больше никто не выходил. Женщина осознала, что произошло.

До организатора не добраться

Она позвонила коллегам в музыкальную школу, где проработала много лет, и рассказала о случившемся. 8 мая вместе с юристом Лидия Николаевна подала заявление в полицию.

После обращения пианистки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«Теперь необходимо обратиться с исковым заявлением в рамках гражданского судопроизводства и признавать сделку недействительной. Что касается денежных средств, если покупатель не окажется мошенником и ему удастся доказать, что он добросовестный, то его тоже признают потерпевшим, а деньги при самом лучшем исходе — если преступники не успели их перенаправить, можно истребовать от них», — рассказала «Газете.Ru» юрист Диана Барсегян.

В противном случае жилье остается за прежним владельцем, но с обязательным условием — компенсировать стоимость незадачливому покупателю.

На практике, отмечает источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, чаще всего организатор остается недосягаем, а расплачиваются за все жертвы и исполнители.

«Сами звонари из «ФСБ или полиции» всегда работают за пределами России, и достать их невозможно.

Единственные, кого по таким делам задерживают — курьеры. Перед Новым годом их брали пачками,

выявляли едва ли не по 50 фактов в день. Молодые люди соглашались на легкий заработок — забрать деньги за процент и перевести их в крипту, а потом все уходили по 159 статье как соучастники», — объясняет собеседник издания.

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Лидия Николаевна признается, что и представить не могла как один телефонный звонок перевернет ее жизнь с ног на голову.