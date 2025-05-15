Российское издательство направило магазинам список книг для изъятия из продажи

Крупное российское издательство «Эксмо» направило книжным магазинам письмо с просьбой «утилизировать» 50 книг. Об этом пишет РБК.

По данным портала, издательство пошло на этот шаг на фоне возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ* («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

В перечне оказались «Станцуй на моей могиле» Эйдена Чемберса, «Девочка в нулевой степени» и «Дни нашей жизни» Микиты Франко, «Руководство джентльмена по пороку и добродетели» Маккензи Ли, «Аристотель и Данте открывают тайны Вселенной» Юлие Андем, «Дикие» Рори Пауэр, ряд других книг.

В письме «Эксмо» сообщает, что ранее уже направляло письмо об отзыве из продажи этих изданий и сейчас повторно просит в случае наличия их остатков «утилизировать книги на местах» или вернуть в издательство, уточнили журналисты.

В пресс-службе издательства отметили также, что правоохранители не имеют вопросов к основателю «Эксмо» Олегу Новикову, уголовное дело не связано с деятельностью компании, а возбуждено против «отдельных сотрудников другого юридического лица».

*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России