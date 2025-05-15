Стали известны подробности гибели актрисы Елены Земляникиной

Актриса Елена Земляникина, сестра режиссера Александра Стриженова, погибла в четверг, 14 мая, рассказали в храме Архангела Михаила и Марии Египетской. Об этом пишет портал «СтарХит».

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По данным портала, 66-летняя артистка попала в ДТП.

«При трагических обстоятельствах погибла наша сестра во Христе, хорошая подруга, сотрудница, певчая Земляникина Елена Владимировна», — пояснили священнослужители.

Прощание с Еленой Владимировной состоится 17 мая в храме Архангела Михаила и Марии Египетской. Место похорон станет известно позже.

Актриса родилась 17 декабря 1958 года в прославленной актерской семье. Ее матерью была известная актриса Любовь Стриженова, а отцом — актер Владимир Земляникин.

Елена Земляникина пошла по стопам родителей. В 1981 году она окончила Школу-студию МХАТ, после чего начала свой творческий путь.

Среди наиболее ее заметных ролей — участие в спектаклях «Детский мир» (1982), «Героини пьес Островского» (1983) и «Конец бабьего лета» (1983). Известность артистка получила после выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит» (эпизодическая роль). Всего Земляникина сыграла в десяти картинах.