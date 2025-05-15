ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к многодетности

Чем моложе россияне, тем менее среди них популярна многодетность, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Каждый десятый зумер (люди, родившиеся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов, то есть в возрасте от 13 до 25 лет) ориентирован на одного ребенка (9 процентов), а каждый пятый — на бездетную семью (22 процента).

В целом же среди россиян сохраняется ориентация на двух- (38 процентов опрошенных) и трехдетную (39 процентов) семью. Именно такое количество детей должно быть в семье по мнению наших сограждан. 10 лет назад ситуация была иной: тогда россияне чаще ориентировались на рождение двоих детей (53 процента) и реже — на троих (28 процентов).

C 2014 года заметно сократилась доля тех, кто считает достаточным рождение одного ребенка (2014 год — 10 процентов, 2024 год — 3 процента). Социологи делают вывод, что в российском обществе в последние годы наблюдается сдвиг в сторону увеличения ориентации на многодетность. В 2014 году троих и более детей называли в качестве ориентира 34 процента опрошенных, в 2024 году — 48 процентов. Однако модель многодетной семьи в большей степени присуща россиянам среднего и старшего возрастов (реформенное поколение, поколение застоя и оттепели — 54-61 процентов).

Иными словами, считают социологи, в современном российском обществе наблюдается разрыв в семейных ценностях между старшим и младшим поколениями. Молодежь все чаще ориентируется на модели малодетной (двухдетной) или даже бездетной семьи, в то время как старшие поколения сохраняют приверженность традиционной многодетной модели.