Мария Миронова ответила на слухи о своем уходе из «Ленкома»

Актриса назвала заявления Стаса Садальского ложным.

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Известная актриса Мария Миронова решительно опровергла информацию о своем уходе из театра «Ленком», которую распространил актер Стас Садальский.

В эксклюзивном комментарии для VOICE звезда театра и кино назвала эти сведения откровенной ложью. Ранее в своем Telegram-канале 71-летний Садальский заявил о «новом скандале» в «Ленкоме». По его словам, руководство театра во главе с Марком Варшавером якобы вынудило народную артистку уволиться после 25 лет работы. Актер утверждал, что Мироновой предложили перейти на разовые контракты, что и стало причиной ее ухода.

«Это вранье, — категорично заявила Мария Миронова. — Стас Садальский обманул публику. У меня нет абсолютно никакого конфликта с Марком Варшавером. И я не ушла из "Ленкома"».

Актриса объяснила свое временное отсутствие в текущем репертуаре театра съемками в продолжении нашумевшего фильма 'Холоп−2». По ее словам, в новом сезоне она вернется на сцену «Ленкома» в спектакле «Шут Балакирев». Миронова выразила недоумение по поводу мотивов Садальского и заявила, что не знает, зачем Стас сегодня такое о ней сказал. Напомним, что сам Садальский проработал в «Ленкоме» девять лет и неоднократно критиковал театральную систему, называя актёров «бесправными».