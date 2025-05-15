РГО объявило о начале нового сезона экспедиций

Русское географическое общество объявило о начале нового сезона экспедиций. Известно, что его ключевыми темами станет исследование кургана Туннуг в Республике Тыва.

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Отмечается, что новый сезон экспедиций начнется в ближайшее время. В частности, в рамках него стартует очередной этап одного из самых крупных проектов, инициатором которого выступил президент РГО Сергей Шойгу — исследование кургана Туннуг в Республике Тыва. Во время прошлых семи полевых сезонов на объекте археологам удалось обнаружить свыше 3,3 тысяч находок, которые проливают свет на истоки скифского мира и кочевой культуры. Среди найденных предметов: украшения из золота, изделия из бронзы, рога, кости и клыки, оружие и ткани.

«Теперь мы понимаем, что, наверное, про ранних скифов не знаем практически ничего. И чем дольше времени мы проводим на Туннуге, тем больше загадок остается. Например, почему курган в болоте?» — поделилась директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

В РГО указали, что при анализе предметов из кургана Туннуг используют современные технологии, в том числе цифровую обработку данных. По завершению исследований специалисты планируется создать большую трехмерную модель кургана, которая наглядно продемонстрирует все сделанные открытия. При этом уже сейчас его изучение вошло в топ-10 самых значимых археологических открытий 2024 года по версии журнала Archaeology.

© Петр Ковалев/РГО

В общей сложности на 2025 год РГО запланировало 15 федеральных экспедиций, которые стартуют в разные периоды. Среди них также второй сезон исследований по маршруту Байкало-Амурской магистрали, продолжение экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда» и работы по подъему советского самолета «Кингкобра» со дна озера Витаминное.

© Петр Ковалев/РГО

Кроме того, Русское географическое общество рассказало о просветительском проекте «100 достоверных фактов о Новороссии», который реализуется за счет средств Фонда президентских грантов. На сегодняшний день в рамках него собрано более 25 тысяч материалов, включая уникальные старинные географические карты, по которым можно наглядно отследить принадлежность новых территорий к России. Проект послужил основой для создания 21 уличной мультимедийной выставки, открытие которых запланировано на лето 2025 года.