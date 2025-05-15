В Ингушетии до конца весны выдадут более 200 земельных участков для бойцов СВО

Более 200 земельных участков выделят до конца весны в Ингушетии для участников СВО под индивидуальное жилищное строительство.

С начала года в регионе уже выделили более 100 участков, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Продолжаем поддержку участников СВО. С начала года выдано еще 102 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство. 215 участков будет выдано до конца мая", - написал Калиматов.

Он уточнил, что с начала 2024 года военнослужащим, направленным из Ингушетии в зону СВО через военкомат или пункты отбора на контрактную службу, выдано 463 документа на право собственности.

"Выделение земель - это существенная поддержка для семей участников СВО. Параллельно на территории массива зарезервированы площади под строительство детского сада и дорожной инфраструктуры, что позволит создать комфортные условия для будущих жителей. Мы продолжим расширять меры соцподдержки, сочетая их с комплексным благоустройством региона. Это наш долг перед участниками СВО и их семьями", - добавил глава региона.

Всего в Ингушетии действуют 22 меры социальной поддержки: в сферах трудоустройства, здравоохранения, образования, а также предусмотрено освобождение от налоговых платежей, внеочередное зачисление в детские сады, бесплатное питание в школах, содействие в направлении на лечение по квотам в другие регионы страны.