На дачном участке запрещено выращивать некоторые растения, среди которых конопля, мак снотворный и мимоза хостилис — за это может грозить штраф или уголовная ответственность. Об этом дачников предупредила глава федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в интервью РИА Новости.

«Запрещены к разведению на дачном участке мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная», — сказала она.

По ее словам, за выращивание данных растений грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет по статье 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

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Московская областная дума приняла закон, устанавливающий для собственников земельных участков фиксированный размер штрафа за неудаление борщевика Сосновского, он составит пять тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Данный законопроект направлен на повышение мер, стимулирующих борьбу с борщевиком Сосновского на территории Московской области", - говорится в сообщении.

Единый размер штрафа для физических лиц составит пять тысяч рублей в случае, если гражданином не выполняются требования законодательства Московской области по уничтожению борщевика Сосновского на принадлежащем гражданину земельном участке.

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В 2025 году вступили в силу законы, которые затронут владельцев дачных участков и частных домов. Об этом «Российской газете» рассказал председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Все договоры дарения недвижимости теперь должны быть заверены нотариально.

Нельзя эксплуатировать частный дом, который не поставлен на кадастровый учёт. Для внесения дома в кадастр нужно обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана строения и участка, если границы не утверждены. Эти документы подаются в Росреестр, это можно сделать в том числе через МФЦ.

За кадастровый учёт придётся заплатить пошлину. Регистрация нового объекта обойдётся в 2000 ₽, внесение изменений в существующие данные — в 1000 ₽. Ранее эти услуги были бесплатными.

Землю не зарегистрируют, если в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) нет данных о местоположении границ участка. Нельзя будет поставить на кадастровый учёт или оформить права на постройку, расположенную на таком участке.

Владельцы должны начать использовать свою землю в течение трёх лет с момента приобретения. Норма касается только земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков. Для садоводческих участков установлены конкретные критерии, среди них: отсутствие посадок, захламлённость, заросли сорняков. Даже покос травы и уборка мусора будут считаться началом освоения земли, отмечает эксперт.

В течение трёх лет собственника нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли. Кроме того, неосвоение участка не означает автоматическое изъятие — сначала человеку выносят предупреждение и требование устранить нарушения. По оценке Росреестра, до возможного изъятия с учётом освоения и проведения контрольно-надзорных мероприятий может уйти до пяти — семи лет.

За выращивание некоторых запрещённых растений российским дачникам грозит ответственность – внушительный штраф и уголовное преследование. Причём речь идёт не только о растениях, содержащих наркотические вещества, напомнил в беседе с RT напомнил руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области юрист Александр Хаминский.

"Запрет распространяется не только на растения, содержащие наркотические и опьяняющие вещества, но и на ядовитые виды, а также злостные сорняки, способные нанести экологический ущерб", — отметил специалист.

В качестве примера запрещённых растений он назвал мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос, мимозу хостилис и ипомею трёхцветную. Даже если одно из этих растений появилось на участке случайно, его нужно оперативно уничтожить. В противном случае можно получить штраф в размере от 1,5 тыс. до 300 тыс. рублей, а также стать фигурантом уголовного дела по статье 231 УК РФ. На незнание закон не делает никаких скидок, подчеркнул Хаминский.

Юрист также напомнил владельцам дачных участков о том, как нужно готовить их территорию к очередному сезону. Так, пожароопасным нарушением считается скопление сухой травы и мусора, за что можно получить штраф в 2-3 тыс. рублей. Нужно успеть оперативно удалить все отходы, а опасные побеги выдернуть на раннем этапе произрастания, подчеркнул эксперт. Он также порекомендовал россиянам приобрести перечень запрещённых для выращивания растений и регулярно с ним сверяться, а при любых сомнениях – обращаться к юристу или к представителям садоводческого объединения.

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Владение землей не предоставляет абсолютной свободы действий землевладельцу. Он обязан соблюдать законодательные нормы. Как и в других сферах, существуют ограничения. Например, необходимо точно соблюдать границы участка, использовать землю в соответствии с ее назначением, устанавливать мангал на достаточном расстоянии от дома и приводить постройки в соответствие с градостроительными требованиями, если таковые имеются в регионе. Нарушение этих правил влечет за собой судебные разбирательства и штрафы. О наиболее частых причинах штрафов для владельцев дач, садов и сельских территорий, а также о применении искусственного интеллекта для обнаружения нарушений и неэффективности некоторых земельных норм адвокат Денис Кузнецов рассказал Общественной Службе Новостей.

По мнению эксперта, самое распространенное нарушение – самовольный захват земли, когда собственники огораживают территорию, которая им не принадлежит по документам. Такие нарушения выявляются в ходе земельного контроля, и муниципальные власти могут оштрафовать физических лиц на 1-1,5% кадастровой стоимости участка (но не менее 5 тысяч рублей) и потребовать освободить захваченную землю или выкупить ее у государства. Стоимость выкупа составляет 50-100% кадастровой стоимости в зависимости от региона.

Еще одна распространенная форма захвата земли – возведение построек, частично или полностью выходящих за границы участка, чаще всего гаражей и сараев, иногда и жилых домов. В таких случаях власти не только штрафуют собственника, но и требуют снести постройку за его счет, что решается в судебном порядке.

Постройка может быть признана незаконной, даже если находится в пределах границ участка, если земля не предназначена для строительства. Штраф за нецелевое использование земли составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 000 рублей.

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