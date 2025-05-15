В российском городе запретили продажу алкоголя из-за исламского форума

В Казани ввели запрет на продажу алкоголя на время исламского форума. Внимание на появившуюся на одном из магазинов вывеску обратил внимание Telegram-канал «Zlawers. Русские юристы».

На фотографии видно вывеску, которая информирует о запрете продажи спиртосодержащей продукции с 13 по 18 мая.

«В связи с проведением исламского форума», — указал автор вывески.

Ниже размещено постановление властей республики. Сведений о его достоверности не приводится, однако на копии документа видна круглая печать и указано авторство премьер-министра республики Алексея Песошина.

Ранее в Минздраве России положительно оценили эффект от мер, направленных на ограничение продажи алкоголя. Глава министерства Михаил Мурашко отметил снижение смертности в тех регионах, где такие были введены.