Россиянина оштрафовали за мем с лягушонком Пепе

Новгородский суд оштрафовал местного жителя Георгия Резанкова на 1,5 тысячи рублей за мем, который тот разместил в 2020 году — на нем изображен мем с лягушонком Пепе в цветастом клоунском парике. Об этом сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что суд признал мем символикой ЛГБТ (30 ноября 2023 года Верховный суд России постановил признать «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией) из-за того, что парик лягушонка окрашен в цвета радуги. В результате Резанкова признали виновным в демонстрации экстремистской символики.

Согласно данным СМИ, Резанков сохранил мем на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» еще в 2020 году, когда подобного закона не существовало. При этом в суде объяснили, что это не противоречит вынесению наказания, так как «гражданин обязан привести свою страницу в соответствие с законодательством». Сам Резанков свою вину не признал — по его словам, он не имел умысла на совершение правонарушения, а изображение лягушки в парике является мемом, который не имеет никакого отношения к экстремистскому движению.